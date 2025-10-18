«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 44 балла.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 26 октября. Команды выйдут на поле в 13.00 по московскому времени. ЦСКА встретится 25 октября с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.