Игрок «Локомотива» Батраков прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём голе в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В этой игре красно-зелёные одержали победу со счётом 3:0.

«Бил в угол — так и хотел. Хотел повыше, чтобы прям в девятку. Так тоже хорошо, наверное», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице.