"Балтика" разгромила "Рубин" и догнала "Зенит" в таблице РПЛ

Калининградская "Балтика" со счетом 3:0 одержала разгромную победу над казанским "Рубином" в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19) и Мингиян Бевеев (80). Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку на 51-й минуте не реализовал 11-метровый.

Для "Балтики" эта победа стала первой над "Рубином". До этого команды встречались четыре раза, в трех из них сильнее был казанский клуб. В прошлом сезоне национального первенства "Рубин" дважды со счетом 1:0 обыграл "Балтику".

"Балтика" набрала 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда догнала петербургский "Зенит", который ранее в воскресенье обыграл "Сочи" (2:0), но уступает сопернику из-за худшей разницы мячей. "Рубин" располагается на 7-й позиции с 18 очками. В следующем туре "Балтика" сыграет в гостях против "Пари Нижний Новгород" 26 октября, "Рубин" в этот же день встретится на выезде с "Краснодаром".

До следующего матча в РПЛ команды проведут заключительные игры на групповом этапе кубка страны. "Рубин" 22 октября примет грозненский "Ахмат", "Балтика" днем позднее сыграет дома с московским "Локомотивом".