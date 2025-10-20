Экс-директор «Оренбурга» назвал главных нападающих России

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему лучшего российского нападающего в РПЛ на данный момент.

© ФК "Оренбург"

«Можно ли считать Воробьева лучшим российским нападающим? Да. Сейчас Тюкавин восстановился от травмы, будет посмотреть за их дуэлью, — сказал Андреев.

18 октября «Локомотив» на своем поле в дерби переиграл столичный ЦСКА со счетом 3:0. Воробьев забил второй из трех мячей «железнодорожников».

Дмитрий пополнил состав «Локомотива» летом прошлого года за 2,5 млн. евро.

Его трудовое соглашение с красно-зелеными рассчитано на три года – до конца сезона 2027-2028 годов.

Предыдущей командой российского футболиста стал «Оренбург».

В текущем сезоне у Дмитрия 9 голов и 3 результативные передачи в 16 матчах за «железнодорожников».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего отечественного футболиста в 5 млн. евро.

После 12-ти сыгранных туров «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 26 очками идет на промежуточном первом месте в РПЛ.

В предстоящих матчах первого круга чемпионата России красно-зеленым предстоит сыграть дома против «Оренбурга», а также встретиться на выезде с тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом».