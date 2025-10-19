«Зенит» в гостях разгромил «Сочи» и приблизился к топ-3 РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

© ФК «Зенит»

На 12-й минуте счёт в игре открыл защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип. На 54-й минуте нападающий Густаво Мантуан укрепил преимущество «Зенита», забив с пенальти. На 86-й минуте нападающий гостей Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар.

После 12 матчей чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 23 очка и располагаются на четвёртой строчке, отставая на одно очко от ЦСКА, располагающегося на третьей строчке.

В минувшем туре «Сочи» выиграл у «Пари НН» со счётом 2:1, а «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).