Игрок "Спартака" назвал Станковича великим тренером

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался об окончании дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.

"Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке", — приводит слова Барко "Спорт-Экспресс".

КДК РФС дисквалифицировал Деяна Станковича на месяц из-за оскорблений арбитра в матче 8-го тура РПЛ с "Динамо". Первой игрой Станковича после отстранения может стать кубковый матч "Спартака" с махачкалинским "Динамо". Он состоится во вторник, 21 октября.

Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года. В этом году московский клуб продлил контракт со специалистом до лета 2027 года. В текущем сезоне под его руководством "Спартак" набрал 19 очков в 12-ти встречах чемпионата России и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.