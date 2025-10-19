Названа причина поражения ЦСКА от «Локомотива»

Московский ЦСКА проиграл столичному «Локомотиву» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за индивидуальных ошибок. Такое мнение в комментарии «Советскому спорту» выразил бывший защитник сборной России Андрей Семенов.

«ЦСКА перемудрил? Да. Голы, которые они пропустили, – это ошибки, не свойственные им. Обычно они всегда доигрывают и близко играют с оппонентом. В этот раз пропустили три гола… Ранее я такого не видел. Даже при голе Батракова допустили его. Армейцы обычно славятся своей плотностью в обороне», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.