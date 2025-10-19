Главный тренер ФК «Алания» увел команду с поля в знак протеста против судейства

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев увел свою команду с поля во время матча против московского «Велеса» в рамках Второй лиги, чтобы выразить протест против судейства.

© vk/fckhimki_official

Этот инцидент произошел после того, как арбитр назначил спорный пенальти в ворота «Алании». После подтверждения решения судьи Артема Харина Гогниев собрал своих игроков и вывел их с поля, однако через пять минут команда вернулась обратно.

После этого вратарь «Алании» Давид Бязров не стал пытаться отразить пенальти, просто встал у одной из штанг и выбил мяч в центр поля.

Матч, который проходил в Грозном на стадионе имени Билимханова, завершился разгромной победой «Велеса» со счетом 4:0. После 14 игр владикавказская команда набрала 14 очков и занимает восьмое место в группе «Золото» Второй лиги. «Велес», в свою очередь, имеет 23 балла и находится на третьей позиции в той же группе, уступая лишь Машуку-КМВ (26 очков) и «Волгарю» (24 очка).

На этой неделе произошел еще один необычный случай. Большая крыса чуть не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии, проходивший вечером 13 октября. Во время игры на 66-й минуте матча грызун выбежал на поле и отказывался покидать арену.