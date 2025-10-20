Футболист «Зенита» назвал свой самый необычный гол в карьере

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что мяч в ворота махачкалинского «Динамо» считает самым необычным в своей карьере.

В августе «Зенит» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0 в матче 6‑го тура МИР РПЛ. Мантуан забил второй гол команды, из пределов штрафной по высокой траектории перебросив мяч через вратаря.

— Не так давно в матче с махачкалинским «Динамо» вы забили довольно необычный гол, перебросив мяч через вратаря. Импровизация? Или так и задумывали?

— Очень быстрый момент, поэтому могу сказать, что с моей стороны это была по большей части импровизация. Мяч подскочил, и я понимал — нужно наносить удар. Это было в штрафной, так что пришлось решать быстро. Но я успел подумать, что хорошей идеей было бы перекинуть мяч через вратаря. Очень счастлив, что все получилось именно так. И я забил красивый первый гол в этом сезоне.

— Это самый необычный гол в карьере?

— На 100% (улыбается).

— После этого вы показали сердечко. Кому, если не секрет?

— Оно было для моей любимой девушки — Жулии! Ее тогда не было на стадионе — пришлось улететь в Бразилию. Поэтому хотелось всю свою любовь и нежность продемонстрировать ей таким вот образом, — сказал Мантуан в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Мантуан выступает за «сине‑бело‑голубых» с лета 2022 года. В составе «Зенита» он провел 118 матчей и забил 16 голов, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны. Ранее Мантуан играл за бразильский «Коринтианс». В октябре 24‑летний бразилец продлил контракт с клубом до конца сезона‑2029/30.

