Семак предпочитает, чтобы к нему обращались просто по имени

Сергей Семак отметил, что не возражает против обращения на «вы», однако предпочитает, чтобы к нему обращались просто по имени, без отчества. Его комментарий прозвучал на фоне недавней ситуации с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым, который во время общения с журналистами попросил называть его «Михал Михалыч».

На данный момент Зенит занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Сине-бело-голубым удалоьсн брать 23 очка.

Трудовое соглашение Сергея Семака с футбольным клубом «Зенит» действует до конца сезона 2029/30. В мае 2024 года сообщалось, что Семак и руководство «Зенита» достигли договорённости о продлении контракта, который заканчивался летом 2025 года, ещё на пять лет.