Раскрыто, когда «Спартак» может объявить о назначении Гарсии

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега заявил, что о назначении Луиса Гарсии на пост главного тренера «Спартака» может быть объявлено во время ноябрьской паузы на матчи национальных сборных. Ранее сообщалось, что Гарсия ответил отказом на приглашение «Реал Сарагосы».

«Гарсия — это совсем не Абаскаль. У него большой опыт работы в серьезных командах. Он сам отказал «Сарагосе», потому что ему интересна работа в России, и это отличная новость для болельщиков «Спартака». Скорее всего, в период паузы на игры национальных сборных объявят о назначении нового тренера. Гарсия действительно хочет и готов работать в России», — приводит слова Ортеги «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» и испанское издание Marca сообщали о том, что Гарсия ведёт переговоры со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, который лоббирует его назначение в клуб. Специалист на данный момент находится без работы. Прежде он тренировал «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Эльче» и саудовский «Аль-Шабаб».