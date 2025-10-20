Испанский журналист раскрыл, когда «Спартак» может объявить о назначении Луиса Гарсии

Чемпионат.comиещё 2

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега заявил, что о назначении Луиса Гарсии на пост главного тренера «Спартака» может быть объявлено во время ноябрьской паузы на матчи национальных сборных. Ранее сообщалось, что Гарсия ответил отказом на приглашение «Реал Сарагосы».

Раскрыто, когда «Спартак» может объявить о назначении Гарсии
© Чемпионат

«Гарсия — это совсем не Абаскаль. У него большой опыт работы в серьезных командах. Он сам отказал «Сарагосе», потому что ему интересна работа в России, и это отличная новость для болельщиков «Спартака». Скорее всего, в период паузы на игры национальных сборных объявят о назначении нового тренера. Гарсия действительно хочет и готов работать в России», — приводит слова Ортеги «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» и испанское издание Marca сообщали о том, что Гарсия ведёт переговоры со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, который лоббирует его назначение в клуб. Специалист на данный момент находится без работы. Прежде он тренировал «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Эльче» и саудовский «Аль-Шабаб».

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости