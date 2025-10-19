Гарри Кейн рассказал о непривычной для себя роли в матче «Баварии» с «Боруссией»

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о непривычной для себя роли в матче 7-го тура Бундеслиги с «Боруссией». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

«В игре мне пришлось проявлять многофункциональность. Но мне нравилась эта роль. Это был физически тяжёлый матч, потому что я играл практически от штрафной до штрафной в полузащите. Но благодаря моим физическим данным, эта роль мне подходит. Конечно, я продолжаю забивать голы, но на этот раз я опустился немного глубже, работая как с мячом, так и без него. Также важна была защита, отбор вторых мячей. В итоге это была ещё одна хорошая победа, и я рад этим трем очкам», — приводит слова Кейна Sport 1.

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился 19 забитыми мячами и сделал три результативные передачи.