«Динамо» обратилось в ЭСК по эпизоду с пенальти в матче с «Ахматом»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по эпизоду с назначением пенальти в матче 12‑го тура МИР РПЛ с грозненским «Ахматом», сообщил источник «Матч ТВ».

© Матч ТВ

Встреча состоялась 19 октября в Москве и завершилась вничью — 2:2. На 36‑й минуте матча защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с хавбеком «бело‑голубых» Бителло. Главный арбитр Ранэль Зияков после просмотра VAR назначил пенальти, который не реализовал нападающий грозненцев Лечи Садулаев.

«Динамо» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи 26 октября в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

