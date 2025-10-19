Гол Тюкавина спас "Динамо" от поражения в матче против "Ахмата"

Московское "Динамо" Валерия Карпина в матче 12-го тура против "Ахмата" Станислава Черчесова в самом конце смогло уйти от поражения - 2:2.

© Российская Газета

Команды находились на соседних местах в таблице. Хозяева на восьмой строчке, гости - на девятой.

В воротах "Динамо" дебютировал Курбан Расулов. Основной голкипер Андрей Лунев испытывает проблемы со здоровьем, и Карпин сделал выбор в пользу молодого вратаря.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Мяч влетел в ворота гостей от Ивана Сергеева после того, как голкипер "Ахмата" отразил удар Эль-Мехди Маухуба.

Но радость продлилась недолго: спустя 6 минут Георгий Мелкадзе восстановил равенство. Гости могли уйти на перерыв с преимуществом в один мяч, но на 38-й минуте Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти.

В самом конце второго тайма Эгаш Касинтура вывел "Ахмат" вперед, но в компенсированное время Константин Тюкавин спас "Динамо" от поражения.

Итог встречи - ничья 2:2. Обе команды набрали по 16 очков и сохранили свои позиции в таблице РПЛ.