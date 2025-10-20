В "Зените" рассказали о состоянии Кассьерры

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о повреждении форварда Матео Кассьерры, полученном в 12-м туре РПЛ с "Сочи" (3:0).

"На 100% пока сказать сложно, но по движениям, которые были, видно, что у него был надрыв. После обследования поймем, на сколько он выбыл. Но пока абсолютно уверенно можно сказать, что травма достаточно серьезная", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 19 октября, в Сочи на стадионе "Фишт" состоялся матч 12-го тура РПЛ, в котором местная команда принимала петербургский "Зенит". Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0. Нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра вышел в стартовом составе и, получив травму на 37-й минуте, не смог продолжить игру.

В текущем сезоне 28-летний колумбиец принял участие в 14 матчах за петербуржцев во всех соревнованиях, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.