Президент "Барселоны" объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

Испанский футбольный клуб "Барселона" вышел из проекта по проведению Суперлиги. Об этом журналистам заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Причины просты. Мы работали над налаживанием связей между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Суперлигой, поскольку с изменением формата Лиги чемпионов увидели улучшение общей формы турнира, и это означает увеличение доходов на 20%. Мы поддерживали проект Суперлиги, но, увидев позитивную динамику в УЕФА, должны отдать приоритет примирению. Мы также отметили, что многие идеи и принципы, предложенные в рамках Суперлиги, были поняты и приняты УЕФА, за исключением вопроса управления и организации соревнований", - сказал Лапорта.

"Что касается самой турнирной системы, если она нуждается в развитии, ее можно улучшить в рамках Ассоциации европейских клубов, существует также платформа Unify, которую продвигала Суперлига. УЕФА открыт для ее изучения и примет ее, если она окажется эффективной. Мы верим, что соглашение может быть достигнуто, и нам очевидно, что лучшее место для нас - в УЕФА", - добавил он.

О планах по созданию Суперлиги

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Позднее процесс выхода из проекта Суперлиги начал "Ювентус".

В мае 2021 года Суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. В декабре 2022 года генеральный адвокат Суда ЕС Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА в споре с создателями Суперлиги. По его мнению, Суперлига может создавать свои собственные соревнования, однако ФИФА и УЕФА имеют право заблокировать создание альтернативного турнира под угрозой санкций. Ранее он также отмечал, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции.

В феврале 2023 года британская газета The Telegraph сообщила, что компания А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА. В октябре 2023 года испанская газета As со ссылкой на свои источники сообщила, что турнир может стартовать в сентябре 2025 года.

21 декабря 2023 года Европейский суд юстиции вынес решение в пользу Суперлиги и признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания турнира нарушающими закон о конкуренции. Суд признал действия футбольных органов вредоносными для европейских клубов, медиакомпаний и зрителей, которым было отказано в возможности "насладиться новым, потенциально инновационным, интересным соревнованием". Суд также постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили доминирующим положением, и призвал прекратить антиконкурентное поведение.

17 декабря 2024 года организаторы Суперлиги сообщили о ребрендинге соревнования. В частности, теперь турнир сменит название на Лигу объединения (Unify League), а в каждом розыгрыше будут принимать участие 96 клубов, которые разделят на 4 дивизиона. Предполагается, что участвовать в турнире смогут клубы из всех 55 ассоциаций УЕФА, включая Россию.

