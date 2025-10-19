«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря дублю Леау и возглавил таблицу Серии А

«Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Рафаэл Леау, один из голов он забил с пенальти. У гостей отличился Робин Гозенс.

«Милан» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» (3 очка) — 18‑я.

В следующем матче команда Массимилиано Аллегри 24 октября примет «Пизу», а коллектив Стефано Пиоли днем позднее сыграет дома с «Болоньей».

