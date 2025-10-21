Болельщики «Наполи» устроили массовый дебош

Около 180 болельщиков итальянского футбольного клуба «Наполи» были арестованы в центре Эйндховена в понедельник вечером, сообщает De Telegraaf.

Полиция сообщила, что «их поведение привело к беспорядкам».

Арестованные болельщики «Наполи» находились на улице Фуутлан. Представитель полиции описал их как «большую группу» с «определенной атмосферой». Полицейские обратились к болельщикам с просьбой покинуть центр города, но их требования были проигнорированы.

Болельщики были арестованы за нарушение муниципальных правил (APV). Их доставили на нескольких автобусах в полицейский участок. У некоторых из них нет билетов на матч Лиги чемпионов между ПСВ и «Наполи», который состоится во вторник вечером.

Мэр Эйндховена Йерун Дейсселблум ранее ввел положение повышенного риска в связи с матчем. Это позволит полиции проводить превентивные проверки.