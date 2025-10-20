Алаев рассказал о планах РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) представит стратегию развития до 2030 года на международном форуме "Россия - спортивная держава". Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

"Впервые Российская премьер-лига примет участие в международном форуме "Россия - спортивная держава", - сказал Алаев. - Это станет отличным опытом как для меня, так и для всей лиги. Мы выступим генеральным партнером форума: представим на нем стратегию развития лиги до 2030 года, организуем панельную дискуссию и представим стенд. Нас ждут интересные и насыщенные дни".

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.