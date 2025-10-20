Марокко обыграло в финале чемпионата мира по футболу U-20 сборную Аргентины

Сборная Марокко стала чемпионом мира по футболу (U-20). В финальном матче прошедшего в Чили мундиаля марокканские юноши сотворили сенсацию, одолев шестикратных чемпионов мира в этой категории аргентинцев.

Уже на первых минутах возник спорный эпизод, когда аргентинский голкипер Себастьян Барби сбил перед штрафной игрока африканцев. После взятого главным тренером Марокко челленджа арбитр назначил штрафной удар, предъявив вратарю только желтую карточку, так как нападающий "не имел возможности успеть к мячу".

Однако Яссир Забири идеально реализовал штрафной удар, открыв счет ударом в девятку. Он же перед перерывом удвоил перевес своей команды, и счет 2:0 сохранился до конца встречи. Эта победа стала для сборной Марокко первой в истории на чемпионата мира по футболу до 20-ти лет.

При этом на последнем взрослом мундиале марокканцы дошли до полуфинала, заняв четвертое место, на Олимпийских играх команда этой страны стала третьей, а сборные U-23 и U-20 выиграли в этом году Кубок африканских наций в своих возрастных категориях.