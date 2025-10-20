"Зенит" установил клубный рекорд

Сине-бело-голубые пробили в этом чемпионате уже 7 одиннадцатиметровых.

Вчера, 19 октября, "Зенит" на выезде одержал крупную победу над "Сочи" в 12-м туре РПЛ. Матч проходил на стадионе "Фишт" и завершился со счетом 3:0.

Главный судья встречи Егор Егоров назначил два пенальти во втором тайме в ворота хозяев поля за игру рукой защитников Сергея Волкова и Марсело Алвеса.

Таким образом в текущем сезоне "Зенит" получил право на 7 одиннадцатиметровых в 12 играх Премьер-лиги – это новый клубный рекорд на этом отрезке чемпионата.