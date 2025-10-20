Вратарь «Ахмата» объяснил пропущенный гол от Тюкавина

Вратарь «Ахмата» Шелия объяснил пропущенный гол от Тюкавина в концовке матча с «Динамо»
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался по итогам матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра завершилась вничью — 2:2. «Динамо» сравняло счет на 90+4-й минуте усилиями Константин Тюкавина.
«Обидно, что не дотерпели. Идеальный расклад — забиваешь на 89-й и уже надо всего лишь чуть-чуть. И по игре мы выглядели хорошо. Когда ты забиваешь и нужно удержать счёт, то концентрация должна быть повышена. Скорее Тюкавин поймал меня на противоходе. Я смещался справа налево. Когда я дошёл, он уже ударил. Тяжёлый момент», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.