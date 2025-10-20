Газзаев раскритиковал вратаря ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре вратаря Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:3).

© Rusfootball

- Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против "Спартака". К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл. Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать.

В субботу, 18 октября, состоялось столичное дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" и завершился разгромным поражением "армейцев" со счетом 0:3. Один из голов нападающий "железнодорожников" Дмитрий Воробьев забил прямым ударом от углового флажка.

Напомним, основной вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропускал игру из-за полученного ранее повреждения. Ворота ЦСКА защищал 21-летний Владислав Тороп.