«Спартак» могут наказать за поведение болельщиков

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил, что КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Игра проходила в Москве и завершилась вничью — 1:1.

«По матчу «Спартак» — «Ростов» рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Ростов» — предупреждение шести футболистам и одному специальному лицу клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.