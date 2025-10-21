«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику в матче с «Ростовом»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 26-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», в котором арбитр Павел Кукуян удалил защитника красно-белых Александера Джику. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Александер Джику получил жёлтую карточку за фол на форварде «Ростова» Егоре Голенкове на 23-й минуте. После вмешательства VAR главный арбитр изменил решение и удалил с поля игрока красно-белых.

Напомним, встреча «Спартака» и «Ростова» проходила в Москве и завершилась с ничейным счётом 1:1. Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.