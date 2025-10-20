КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Чайки"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера "Чайки" Дмитрия Комбарова за оскорбительное поведение. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

15 октября "Чайка" дома уступила "Камазу" из Набережных Челнов со счетом 1:3 в матче пятого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

"Мы рассмотрим удаление главного тренера "Чайки" Дмитрия Комбарова на 83-й минуте матча за оскорбительное поведение в матче Кубка России с "Камазом", - сказал Григорьянц.