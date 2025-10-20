Экс‑футболист «Атлетико» сломал три ребра в матче любительской лиги

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая по футболу Диего Форлан сломал несколько ребер в результате столкновения с соперником в матче любительской лиги.

Инцидент произошел 18 октября. Форлан сломал три ребра, а также ему диагностировали малый пневмоторакс. Лучший футболист чемпионата мира 2010 года пробудет в больнице несколько дней.

— Моя рука [в момент столкновения] оказалась ниже груди, из‑за этого я сломал ребра. Тут же я перестал дышать, мне не хватало воздуха. Боль не проходила, пока я не оказался в больнице. За 20 лет профессиональной карьеры со мной такого никогда не было, — приводит слова Форлана издание El Pais.

Форлан выступал за испанские «Атлетико» и «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и другие команды. Вместе со сборной Уругвая нападающий стал обладателем Кубка Америки. Форлан завершил карьеру в 2018‑м, в прошлом году он дебютировал в профессиональном теннисе.