Глава РФС рассказал о миллионах евро, поступающих от УЕФА

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что организация регулярно получает деньги от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит Sport24.

Функционера попросили прокомментировать информацию о том, что РФС с момента отстранения получил от УЕФА 11 миллионов евро.

«Честно говоря, не помню — 11 миллионов или сколько. На что идут эти средства? Они идут на развитие футбола, строительств инфраструктуры и реализацию проектов», — заявил Дюков.

Ранее вице-президент РФС Алексей Соловьев отметил, что отношения с УЕФА налаживаются.

«Общение становится более конструктивным, более человеческим», — рассказал он.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА и весной 2022 года.