Винисиуса обвинили в провокации

Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Ньома: «Ему не стоило подходить и называть это отличной заменой. «Реал» не наказывали за похожие фолы»
Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Аллана Ньома.
На 77-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги (0:1) защитник «Хетафе» столкнулся на фланге с Винисиусом и попал вингеру «Реала» выставленной в сторону рукой в лицо, после чего бразилец упал на газон. Судья Хосе Мунуэра Монтеро удалил Ньома с поля спустя 39 секунд после выхода футболиста на замену.
«Не думаю, что Винисиусу следовало подходить и провоцировать меня, говоря, что это была отличная замена. В любом случае, команда расстроена, потому что усилия были потрачены впустую. Не мне судить, но в первом тайме были очень похожие фолы, и в случае [нарушения правил] «Реалом» они не наказывались карточками. Но мы получили желтую в первом же эпизоде», – сказал Пепе Бордалас в интервью Movistar.
