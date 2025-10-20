Винисиуса обвинили в провокации

Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Аллана Ньома.

© Sports.ru

На 77-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги (0:1) защитник «Хетафе» столкнулся на фланге с Винисиусом и попал вингеру «Реала» выставленной в сторону рукой в лицо, после чего бразилец упал на газон. Судья Хосе Мунуэра Монтеро удалил Ньома с поля спустя 39 секунд после выхода футболиста на замену.