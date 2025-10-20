Ташуев высказался о ситуации вокруг Галактионова

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о ситуации вокруг 41-летнего Михаила Галактионова, возглавляющего «Локомотив».

© ФК "Локомотив"

‎На пресс-конференции после матча 12-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (3:0) журналист обратился к Галактионову по имени, но тренер его поправил и сказал, что он «Михаил Михалыч».

‎— Галактионов прав, что поправил журналиста?

— Это личное дело каждого. Это его право. В этом ничего такого особенного и страшного нет. Если это проблемы, то мир сошел с ума (смеется).Надо что-то обсуждать.

‎— Как вы относились, когда к вам обращались по имени, а не имени-отчеству?

‎— Да. В «Ахмате» так было. Я имею в виду руководство клуба. Журналисты некоторые, так как на Кавказе иногда такое не принято.

‎— Нет ли здесь каких-то комплексов? Может, Галактионов хочет так выглядеть старше?

— Зачем эти проблемы вообще обсуждать? Человек так попросил, значит ему так нравится. Это нормально.

После 12 туров «Локомотив» с 26 очками лидирует в РПЛ.