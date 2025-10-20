Стал известен еще один кандидат на должность тренера ФК «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва является одним из претендентов на аналогичную должность в «Ноттингем Форест» после увольнения австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «лесники» готовы активировать опцию выкупа португальца.

По данным источника, Марку Силва всерьёз претендует на назначение в «Ноттингем Форест», а клуб, в свою очередь, готов увеличить зарплату португальского специалиста.

Ранее сообщалось, что переговоры «Ноттингем Форест» с итальянцем Роберто Манчинии провалились, а главным претендентом на вакантное место остаётся бывший тренер «Эвертона» Шон Дайч.