Батраков повторил уникальное достижение Кержакова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком Мир РПЛ в XXI веке, который забил более 10 голов в двух разных сезонах в возрасте до 21 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport. Хавбек забил 14 голов в прошлом сезоне и 10 в текущем.

В XXI веке подобным достижением отмечались только экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков (2002 и 2003) и бывший форвард ЦСКА Жо (2006 и 2007).

Батракову 20 лет, он является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в € 23 млн.