Абаскаль отреагировал на подколы от Мостового

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на критику со стороны Александра Мостового.

«Мне без разницы, пусть говорит, что хочет», - сообщил Абаскаль.

Ранее Мостовой заявил, что Абаскаль в «Спартаке» «подурил, подзаработал - и поехал туда (в Мексику)».

Абаскаль трудился в «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством московский клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ в сезоне 2022/23.

С мая 2025 года испанский тренер работает в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис».

В недавнем интервью Абаскаль заявил, что «российский чемпионат сильнее чемпионата Мексики». Кроме того, специалист неоднократно выражал желание вернуться в Россию.

Александр Мостовой выступал за московский клуб с 1987 по 1991 годы. Сыграл 142 матча, в которых забил 48 мячей. Является двукратным чемпионом СССР (1987,1989), входил в тройку лучших футболистов страны в 1990-м и 1991-м годах.

Мостовой регулярно подвергает критике Абаскаля потому что, последний «никто в футболе». Мостовой считает, что человек без регалий и титулов не вправе возглавлять московский клуб.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 19-ю очками, после 12 матчей.