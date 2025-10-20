Первый тренер Сафонова рассказал, как Матвею стать первым номером ПСЖ

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявил, что россиянин может начать играть, если основной вратарь парижан Люка Шевалье получит травму, передает «Чемпионат».

«Возможно, ждать придется очень долго. Я, конечно, не желаю Шевалье травм, но это будет самый реальный шанс для Сафонова застолбить за собой место в воротах», — сказал Чистяков.

В текущем сезоне Сафонов еще не играл за «ПСЖ», оставаясь на скамейке запасных. Основным голкипером клуба является Люка Шевалье.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.