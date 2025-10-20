«Крылья Советов» хотят продлить контракт с защитником

«Крылья Советов» планируют продление контракта с 27‑летним защитником Николаем Рассказовым, выступающим за клуб с 2023 года.

© ПФК «Крылья Советов»

«Крылья» не вели переговоров о продлении контракта, но планируют сделать это в ближайшее время, сообщает Metaraitings.ru. Нынешний контракт действует по 30 июня 2026 года.

В составе самарцев защитник провёл 89 матчей, забил три гола и отдал 14 голевых передач. Текущий контракт действует до 30 июня 2026 года. На данный момент оценочная стоимость Рассказова на Transfermarkt — 1,5 млн €.