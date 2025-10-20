Гендиректор «Спартака» вспомнил о трагедии в «Лужниках» в 1982 году

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что сейчас невозможно представить ситуацию, произошедшую в 1982 году на матче «Спартак» — «Харлем».

В понедельник футболисты основной, молодежной и женской команд «красно‑белых», «Спартака‑2», члены тренерского штаба, представители руководства клуба и ветераны возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии 20 октября 1982 года.

— 43 года назад случилась трагедия, ставшая черным днем в истории клуба, болельщицкого движения. Я сам ходил на футбол с 70‑х, помню эти обледенелые ступни, беспорядок при выходе с трибуны. Клуб уделяет большое внимание безопасности, работе с болельщиками. Сейчас невозможно представить, чтобы такое могло произойти. Для «Спартака» самое главное — ваша безопасность. Уверен, вместе придем к победам, — передает слова Некрасова корреспондент «Матч ТВ».

Мемориал в «Лужниках» носит название «Памятник погибшим на стадионах мира» и был открыт в 1992 году. 20 октября 1982 года в конце первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом» (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой официально стали 66 человек.