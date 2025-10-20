Названы европейские топ-клубы, проявляющие интерес к Батракову

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал три европейских топ-клуба, которые проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову.

— Да, я думаю, что с каждым днём, конечно, к моему сожалению, приближается его отъезд. Возможный. В Европу, да. В большие команды. Очень большие команды.

— Ну кто приезжал?

— Ну смотри, на матч приезжал «Атлетико» Мадрид (скаут клуба. — Прим. «Чемпионата»). Прям не поленились, отправили [скаута] сюда. И прям очень предметный интерес [проявляют] «Интер» и «Ювентус».

— «Интер», «Ювентус» и «Атлетико» Мадрид?

— Да, — сказал Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Алексей провёл 16 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.