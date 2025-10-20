Мостовой оценил возможное назначение Гарсии в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» высказался о возможном назначении Луиса Гарсии главным тренером «Спартака».

Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао уже ведет переговоры с 52‑летним испанским специалистом о подписании контракта с «красно‑белыми». Гарсия не против возобновить тренерскую карьеру и возглавить российский клуб.

— Что вы знаете про Луиса Гарсию?

— Конечно, знаю его. Что касается футбольных людей, я про всех слышу. Но пока про него ничего сказать не могу. Когда в «Спартаке» меняют тренера, то выстраивается очередь, чтобы туда попасть. Ни один человек оттуда не уходит недовольным. Все уходят богатые, сытые, довольные. Все хотят такую зарплату, и еще по 5–6 помощников приведут, как Абаскаль. Смысл этого? Приехал и приехал, потом уехал и приехал кто‑то еще, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Последним клубом Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. Также он работал в «Вильярреале», «Леванте», «Хетафе», «Эльче», «Мальорке» и других клубах.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. После 12 матчей в МИР РПЛ москвичи с 19 очками располагаются на шестой позиции турнирной таблицы.

