Агент Клоппа оценил шансы тренера возглавить «Спартак»

Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил шансы специалиста возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Odds.ru.

Агент отверг такую возможность.

«Извините, нет. Без шансов», — отметил Косицке.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил о готовности к уходу из московской команды. По его словам, он сообщал об этом руководству клуба.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 12 туров красно-белые с 19 очками находятся на шестом месте в чемпионате России.