«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года

Представители московского «Спартака» почтили память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в «Лужниках» на матче Кубка УЕФА против нидерландского «Харлема», передает корреспондент «Матч ТВ».

Мемориал носит название «Памятник погибшим на стадионах мира» и был открыт в 1992 году. Цветы к памятнику возложили генеральный директор Сергей Некрасов, заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрей Мовсесьян, игроки молодежной и женской команд, «Спартака‑2», академии «красно‑белых», ветераны, а также не полетевшие на матч Кубка России против махачкалинского «Динамо» футболисты основного состава Роман Зобнин, Даниил Зорин, Руслан Литвинов и Ливай Гарсия.

20 октября 1982 года в конце первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой, по официальным данным, стали 66 человек.