Главный тренер «Барселоны» высказался о своем удалении перед класико

Ханс-Дитер Флик высказался о своем удалении перед класико.

Главный тренер «Барселоны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит игру с «Реалом» в воскресенье. Жоан Лапорта заявил, что клуб подал апелляцию на оба предупреждения.

Завтра каталонцы сыграют с «Олимпиакосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Я буду думать об этом после матча, потому что сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Мы можем обсудить это в субботу или после игры с «Олимпиакосом». Я говорил это после матча с «Жироной» – я ничего не имел против судьи, он решил по-другому, и я должен это принять.

– Помогают ли арбитры «Реалу»?

– Что мне ответить? Я работаю здесь только 16 месяцев, а вы – гораздо дольше и знаете больше, я ничего не хочу об этом говорить, – сказал главный тренер «Барселоны».