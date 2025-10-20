«Пари НН» повторил антирекорд чемпионатов России по числу поражений в первых 12 турах сезона, сообщает Opta Sports.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В субботу «Пари НН» дома уступил тольяттинскому «Акрону» (0:1) в матче 12‑го тура МИР РПЛ. Это поражение стало для нижегородцев 10‑м в первых 12 матчах текущего сезона РПЛ.

«Пари НН» повторил антирекорд «Тюмени», которая в сезонах 1992 и 1998 годов после 12 туров потерпела по 10 поражений.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский повторил другой антирекорд. Он быстрее всех в истории чемпионата России проиграл 10 матчей. В 2000 году сербский тренер «Уралана» Борис Буняк также потерпел 10 поражений в 12 матчах.

«Пари НН» с шестью очками занимает 15‑е место в турнирной таблице. В следующем туре нижегородцы 26 октября примут калининградскую «Балтику».

