Объявлена стоимость билетов на матчи сборной России с Чили и Перу

Определились цены билетов на товарищеские матчи сборной России в ноябре. В среду, 12 ноября, национальная команда сыграет со сборной Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В субботу, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч с Перу в Санкт-Петербурге можно посетить за сумму от 600 до 15 000 рублей. Билеты на игру с Чили в Сочи оцениваются в диапазоне от 500 до 1 500 рублей.

В октябре сборная России также провела два матча — с национальными командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Игры проходили, соответственно, в Волгограде и Москве.