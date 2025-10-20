Мостового могут пригласить в Европу

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин выразил желание пригласить экс-футболиста сборной России Александра Мостового в свой клуб.

© Rusfootball

"Из российских футболистов я бы лично хотел познакомиться с Александром Мостовым. Хотел пригласить его в "Сьон" еще тогда, когда он был игроком "Сельты". Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер", - сказал Константин в интервью Sport24.

Александр Мостовой за свою карьеру провел 50 матчей и забил 10 голов за сборную России. В составе "Спартака" он 2 раза становился чемпионом СССР, вместе "Бенфикой" стал обладателем Кубка Португалии.

В начале марта 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Бывший игрок сборной России заявил, что готов рассматривать предложения клубов уровня РПЛ.