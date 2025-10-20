Суд отклонил апелляцию "Крыльев Советов"

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию самарского футбольного клуба "Крылья Советов" на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию дочерней структуры госкорпорации "Ростех" - "РТ-капитал". Об этом сообщается в картотеке дел суда.

© ФК "Крылья Советов"

Ранее ТАСС сообщил, что Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с "Крыльев Советов" по требованию "РТ-капитал".

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в заявлении суда.

Входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "РТ-капитал" направила в суд иск к "Крыльям Советов" с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Ранее о наличии долга у "Крыльев Советов" в размере 1 млрд рублей сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отмечал, что долг не выплачивается в течение 10 лет.