Глушаков предложил назначить Мостового тренером «Спартака»

Денис Глушаков: «Дайте Мостовому шанс возглавить «Спартак»! Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей»
Денис Глушаков предложил назначить Александра Мостового тренером «Спартака».
Ранее появилась информация, что спортивный директор красно-белых заблокировал приглашение в команду тренера Рафаэля Бенитеса на замену Деяну Станковичу.
«Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей, как у Дмитрия Аленичева и Егор Титова. Вокруг да около ходить, и менять тренеров, как перчатки – чехарда, все равно результатов нет. Дайте Мостовому шанс возглавить «Спартак»!» – сказал с улыбкой бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков.
