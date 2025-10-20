Экс-арбитр ФИФА раскритиковал решение судей в матче "Динамо" - "Ахмат"

Бывший арбитр ФИФА Алексей Матюнин подверг критике решение судейской бригады назначить пенальти в ворота "Динамо" в матче 12-го тура РПЛ с "Ахматом".

© ФК "Динамо"

"Мы видим, что есть легкий контакт в руках - Бителло придерживает за руку Сидорова в штрафной площади. Достаточно ли этого усилия, чтобы поставить пенальти? На мой взгляд, нет. Арбитрам на ВАР не следовало приглашать главного судью к монитору, а ему - менять своё изначальное решение о продолжении игры. Легковесный пенальти", - заявил Матюнин "Сетевому Изданию".

Матч "Динамо" - "Ахмат" прошел 19 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. На 36-й минуте игры главный арбитр Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота бело-голубых. Защитник грозненского клуба Максим Сидоров упал в штрафной соперника после контакта с Бителло. После просмотра VAR Зияков поставил 11-метровый. Удар не реализовал капитан "Ахмата" Лечи Садулаев, пробив мимо ворот.

После 12-ти туров чемпионата России "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице с 16-ю баллами. "Ахмат" находится на 9-й строчке, набрав 16 очков.