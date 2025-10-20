Футболист «Зенита» рассказал, где хранит награды

Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что до завершения сезона все его индивидуальные призы хранятся в Санкт‑Петербурге, после чего он отвозит их на родину.

© ФК «Зенит»

Мантуан выступает за «сине‑бело‑голубых» с лета 2022 года. В составе «Зенита» он провел 118 матчей и забил 16 голов, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны. Ранее Мантуан играл за бразильский «Коринтианс». В октябре 24‑летний бразилец продлил контракт с клубом до конца сезона‑2029/30.

— Где храните индивидуальные призы, например, лучшему игроку матча?

— До завершения сезона — здесь, в Санкт‑Петербурге. Но после окончания чемпионата есть традиция: все связанное с моей профессиональной карьерой, все награды, кубки и медали я отвожу домой, в Бразилию. Там у меня есть специально отведенное для всех наград место. И личных, и командных. А еще там хранятся футболки — собрал очень большую коллекцию. Постоянно с кем‑то меняюсь по ходу сезона, а потом тоже отвожу их в Бразилию.

— Сколько маек она уже насчитывает?

— Что‑то около 50.

— По какому принципу выбираете, с кем поменяться футболками после матча?

— Ну, тут всё просто. Как правило, выбираю тех, кто мне нравится. Это самые разные звёзды футбола, просто хорошие друзья или кумиры, ставшие моими друзьями, — можно и так сказать. Например, в «Коринтиансе» я играл вместе с Виллианом, который раньше выступал за лондонский «Челси». Есть в коллекции футболка Ренато Аугусто, он, кстати, выступал за сборную Бразилии на чемпионате мира в России. Менялся майками с Паулиньо, который раньше выступал за «Барселону». Это люди, которые действительно мне очень близки. С кем‑то мы постоянно общаемся, с кем‑то нет. Но все они играют очень важную роль в моей профессиональной карьере. И в какой‑то момент наши с ними пути пересеклись. Поэтому я с большой нежностью и заботой храню все эти футболки, — сказал Мантуан в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

