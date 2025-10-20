Акинфеев рассказал о «драконовской дисциплине» в сборной России при Капелло

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дисциплине в сборной России при итальянском тренере Фабио Капелло. Отрывок из его книги «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» приводит Sport24.

Акинфеев назвал Капелло «иконой».

«"Милан", "Реал Мадрид", "Рома", "Ювентус", сборная Англии… Послужной список говорил сам за себя. На первом месте у итальянца стояла просто-таки драконовская дисциплина. Нельзя было прийти на завтрак, обед или ужин в тапочках, даже если у тебя были больные сбитые пальцы, синие ногти и распухшие щиколотки. Ты должен был замотать это пластырями, в обязательном порядке надеть носки, кроссовки, спортивную форму, причем непременно одинаковую», — добавил футболист.

Также, по его словам, независимо от ситуации внешний вид всех должен быть одинаковым: «если все в шортах, то и ты в шортах, если майки белые, то они должны быть у всех белыми». Сесть или встать из-за стола позволялось в строго отведенное время, добавил Акинфеев.

«Выходя на поле, ни один футболист не имел права сесть на мяч — за это Капелло карал просто нещадно. Одного из зенитовских игроков убрал за это с тренировки прямо на чемпионате мира. Иногда он, конечно же, перегибал палку в своих требованиях, но возражать никто не пытался. Все-таки авторитет тренера реально подавлял», — отметил футболист.

Акинфеев подчеркнул, что дисциплина и пунктуальность были для Капелло «непреложной вещью».

Напомним, что итальянский тренер возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. При нем команда завоевала право выступить в финальной части Чемпионата мира по футболу в 2014 году.