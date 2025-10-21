Защитник «Спартака» поделился мыслями о критике в адрес клуба

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву поделился своими мыслями о критике в адрес красно-белых.

© ФК "Спартак"

«Лично я не обращаю внимания на всю эту критику. Я стараюсь концентрироваться на повседневной работе, и, думаю, что все товарищи по команде делают то же самое. Мы стараемся сосредоточиться, усердно трудиться, чтобы вернуться к победам, подняться в верхнюю часть таблицы», – отметил Кристофер Ву.

24-летний камерунский центральный защитник Кристофер Ву перебрался в московский «Спартак» осенью этого года. До этого он выступал за французский «Ренн», но покинул команду в статусе свободного агента. Ву в текущем сезоне принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.

21 октября «Спартак» в Кубке России сыграет против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

25 октября в 13 туре РПЛ красно-белые примут «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00.

После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидером чемпионата является «Локомотив», у которого 26 очков.